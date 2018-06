Juventus, l'idea Cavani sempre viva nelle liste bianconere

© foto di J.M.Colomo

Oltre a Lewandowski c'è Edinson Cavani: detto che anche lo stipendio del 31enne uruguaiano non è dei più lievi (10 milioni), ecco che l’idea-Cavani negli anni scorsi è sempre stata viva nelle liste della Juventus (come eventuale sostituto di Higuain. Il Psg forse dovrà vendere e l’ex Napoli potrebbe rientrare in questa «epurazione». Lui, una volta, disse che non avrebbe mai fatto come Higuain, mai alla Juve insomma. Forse - sottolinea La Gazzetta dello Sport - intendeva il passaggio diretto e non... indiretto.