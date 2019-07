© foto di Imago/Image Sport

L'Ajax ha iniziato la preparazione in vista della prossima giornata. Matthijs de Ligt, obiettivo numero uno dei bianconeri per la difesa, si è presentato in ritiro con i lancieri. Primo allenamento per la squadra guidata da ten Hag, con il difensore olandese in prima linea durante il riscaldamento.

Le parti hanno trovato l'accordo già da tempo, ora la palla passa all'Ajax. In attesa di un nuovo incontro il giovane difensore orange è sceso in campo per iniziare al meglio la prossima stagione.