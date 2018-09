Juventus, l'obiettivo Dembele verso il trasferimento in Cina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riporta The Sun on Sunday, possibile trasferimento in Cina per Mousa Dembele, centrocampista belga del Tottenham accostato anche alla Juventus nelle scorse settimane. Il Beijing Gouan, squadra della capitale Pechino, sarebbe pronto a formulare un'offerta di circa 10 milioni agli Spurs.