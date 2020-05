Juventus, l'obiettivo Kaio Jorge: "Ora sono molto felice al Santos, cresco ogni giorno"

Kaio Jorge è più che mai deciso a rimanere al Santos per crescere ancora e diventare il punto di riferimento della squadra. E nonostante le voci sulla Juventus si facciano ogni giorno più insistenti: "Lascio queste cose al mio manager, non mi faccio coinvolgere, le gestisce lui. Io ora sono molto felice al Santos e voglio continuare a far bene, a crescere, a migliorare il mio calcio. Ogni giorno imparo qualcosa in più e divento più forte. Il calcio si è fermato nel momento migliore della mia carriera, ma sono sicuro che quando torneremo a giocare ripartirò da dove avevo lasciato, sono concentratissimo e mi alleno tanto ogni giorno. Il primo gol? Non vedevo l'ora di segnarlo, ci pensavo prima di addormentarmi e di allenarmi, sapevo che sarebbe arrivato il mio momento e sarei stato in grado di farlo. Ma il mio obiettivo è fare molto di più", ha detto il giocatore ai media brasiliani.