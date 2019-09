© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il terzino del Paris Saint-Germain, Thomas Meunier, ha parlato a RTBF sulle trattative di mercato che lo hanno coinvolto in questa sessione di mercato, appena conclusa: "È stato un periodo intenso, con molti interessamenti e discussioni. Avrei potuto andarmene, ma non è stato fatto perché da parte mia e da parte del club c'erano delle discrepanze. Non si arrivava mai all'accordo al 100%". Il giocatore è stato accostato negli ultimi giorni di mercato alla Juventus.