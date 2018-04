Juventus, l'obiettivo Rabiot: "Se resto al PSG? Non lo so, vedremo"

Adrien Rabiot lascia qualche dubbio sulla sua permanenza al Paris Saint-Germain. Il centrocampista francese, nell'immediato dopo-partita contro il Monaco, finale di Coppa di Lega che ha visto il PSG alzare il trofeo per il quinto anno consecutivo, ha dichiarato: "Sarò ancora qui l'anno prossimo? Non so, vedremo. Ma mi godo ogni momento e ogni trofeo che vinco con il mio club". Classe 1995, Rabiot è un profotto del vivaio del PSG e in questa stagione ha raccolto 41 presenze, segnando 5 reti. In scadenza di contratto nel 2019, nei giorni scorsi il suo nome è stato accostato a quello della Juventus.