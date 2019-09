© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo due panchine di fila, contro Parma e Napoli, Mario Mandzukic sembra il favorito numero uno in casa Juve per l'esclusione dalla lista UEFA che il club dovrà consegnare entro stasera, ore 24, per l'inizio della Champions League. Sembra il più lontano dal progetto di Sarri, nonostante sia uno dei pochi in rosa ad aver alzato la coppa dalle grandi orecchie. Con lui uno tra Ramsey ed Emre Can, col secondo favoritissimo, stando alla Gazzetta dello Sport di oggi in edicola.