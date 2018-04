Juventus, la carica di Higuain: "Tutti insieme possiamo farcela"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tramite il suo profilo Instagram, il centravanti della Juventus Gonzalo Higuain ha suonato la carica in vista di stasera contro il Real Madrid valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League: "Andiamo ragazzi. Sono convinto che se andiamo avanti tutti insieme ce la facciamo, non molliamo nulla. Aspettiamo anche la vostra forza, di tutto lo stadio, per trascinarci a questa vittoria".