Juventus, la forza dei manager per l'ennesimo successo: ora tocca alla roulette Champions

La forza del manegement juventino è stata decisiva per arrivare al nono scudetto di fila. La disciplina dei manager che hanno dovuto affrontare dall'innesto di Sarri passando per la gestione del lockdown e degli stranieri tornati in patria, fino a qualche bizza di Ronaldo e i mugugni di Dybala ma anche all'addio congelato di Higuain e all'inserimento di De Ligt, poi riuscito sul campo anche grazie al tecnico. Adesso la sfida è crescere sempre di più anche a livello internazionale, e dopo le scelte di marketing è il momento della Champions League. Quest'anno sarà una roulette russa più di una coppa e per una volta vincerà chi resterà in piedi e non per forza chi sparerà meglio. Vista l'ossessione bianconera, una possibilità che potrebbe non essere decisamente un male per la squadra del presidente Agnelli. A riportarlo è La Stampa.