Juventus, la lista dei giocatori osservati da Paratici negli ultimi giorni

Un’attività continua in giro per campi, al fine di osservare da vicino i progressi di quei giocatori seguiti nel corso della stagione da lui e dai suoi più stretti collaboratori. Non ne ha molti, di collaboratori, Fabio Paratici. Ama confrontarsi con due-tre fidati al massimo, ognuno referente per precisi incarichi. Così da avere sempre un quadro chiaro della situazione di fronte alle eventuali esigenze dell’organico o delle opportunità da cogliere al volo.

Con la stagione ormai prossima alla chiusura, ancora qualche analisi da completare a freddo e certamente una nuova stagione da programmare con la stessa ambizione di sempre, fondamentale la sua percezione da vicino per annusare il colpo di mercato. Specie in Serie A, dove – in chiave rinforzi - qualche prospetto interessante potrebbe essere più funzionale (in qualche circostanza) di quei profili abbondantemente seguiti in giro per il mondo e con nessuna conoscenza del calcio italiano.

Particolare attenzione nel recente Sampdoria-Lazio, per esempio, a Dennis Praet e Francesco Acerbi: la mezzala ceca viene seguita già dalla scorsa stagione e sarebbe una perfetta alternativa a un Khedira sempre più fuori dallo scacchiere principale bianconero; mentre il difensore potrebbe essere il giusto rinforzo di seconda fascia, a seguito delle cessioni di Caceres e Barzagli, al fine di concentrare la maggiori risorse su un top player ben più navigato in Champions League. Il tema del secondo rinforzo in difesa, già con esperienza in Serie A, sembrerebbe quasi fondamentale. Perché, non è da escludere, di fronte alla disponibilità di Emre Can ad arretrare in difesa in caso di necessità, si potrebbero creare le condizioni per prendere in considerazione eventuali offerte per Rugani. Ecco perché, oltre a Chiesa, anche Milenkovic era tra gli osservati speciali dell’ultimo Fiorentina-Sassuolo.

Per il rinforzo di livello europeo, un confronto da vicino, tra de Ligt e Alderweireld – due candidati per rinforzare la prossima difesa bianconera – Paratici lo ha potuto fare in occasione di Tottenham-Ajax. Mentre le ultime spedizioni in Francia, al seguito del PSG, sono tornate utili per avere una fresca valutazione di Rabiot in caso di opportunità a parametro zero.