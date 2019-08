© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sami Khedira in, Emre Can out. Secondo quanto riporta Sportmediaset, mister Sarri avrebbe deciso infatti di cambiare le gerarchie nel centrocampo della sua Juventus: confermato l'ex Real Madrid, in uscita l'ex Liverpool. Potrebbe essere dunque proprio Emre Can il sacrificato sul mercato dei bianconeri, complici anche le numerose richieste sul mercato arrivate a Paratici.