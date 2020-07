Juventus, la Premier League chiama Rabiot e Ramsey: non è esclusa una loro partenza

Futuro sempre più in bilico per Aaron Ramsey. Il trequartista gallese è arrivato alla Juventus con grandi aspettative ma le prestazioni non sono state all’altezza. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, sul giocatore ci sarebbero rumors dall’Inghilterra così come per un altro giocatore bianconero. Adrien Rabiot, le cui prestazioni sono comunque state molto più confortanti dalla ripresa del campionato, gode di un grande mercato: sul centrocampista ci sarebbero Manchester United, Everton, Wolverhampton e Newcastle e non sarebbe escluso che entrambi i giocatori possano lasciare Torino.