Juventus, la Premier su Higuain: i bianconeri vogliono evitare la minusvalenza

Aumentano le pretendenti per Gonzalo Higuain, con Wolverhampton e Newcastle che fanno sul serio e si mettono in scia dei club della MLS e al River Plate, soluzione preferita dall'argentino. I club inglesi potrebbero fare la fortuna della Juventus, perché potrebbero garantire lo stipendio richiesto dal giocatore (7,5 milioni netti come quello che percepisce a Torino) e soprattutto perché avrebbero la forza economica per arrivare ad offrire almeno i 18 milioni di euro utili per evitare minusvalenze in bilancio. La storia è ancora lunga e tutta sa scrivere, l'unica certezza è che il Pipita lascerà in bianconeri nel corso del prossimo mercato. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.