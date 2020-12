Juventus, la priorità è l'attaccante: da Milik a Giroud e Depay sono tutte piste complicate

Non solo Pogba per la Juventus. Il club bianconero lavorerà molto nelle feste di Natale per delineare il piano per il mercato di gennaio. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere di Torino, fra le priorità ci sarebbe anche quella legata all’attaccante. Sono diversi i nomi sul taccuino di Paratici da Milik, a Giroud e Depay passando per Scamacca ma le piste sarebbero tutte in salita. Inoltre non sarebbero da escludere movimenti anche nel reparto arretrato.