Juventus, la priorità va ad Allegri. Pochettino prima alternativa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riportato da Rai Sport, in casa Juventus la priorità è la conferma di Massimiliano Allegri. Il problema è economico e progettuale. L’allenatore, inviso ai tifosi, non vorrebbe restare con un contratto in scadenza e vorrebbe rinnovare fino al 2022, mentre Andrea Agnelli vuole prolungare solo per un anno, fino al 2021. Smentite le piste legate a Maurizio Sarri e José Mourinho, il primo nome è quello di Mauricio Pochettino. Sinisa Mihajlovic e Simone Inzaghi sarebbero soluzioni ponte in attesa di Pep Guardiola, ma al momento la conferma di Allegri è l’ipotesi più concreta.