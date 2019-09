© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo l'infortunio subito al ginocchio venerdì in allenamento, Giorgio Chiellini è stato costretto a saltare la sfida contro il Napoli e ieri era in tribuna ad assistere alla sfida con le stampelle. Il capitano della Juventus nei prossimi giorni dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico ma come spiega il Corriere di Torino, nonostante i suoi 35 anni Chiellini cercherà di recuperare per febbraio-marzo quando inizieranno le gare importanti d Champions League. Il difensore bianconero avrà bisogno di circa 6-7 mesi per tornare in campo ma pare sereno e fiducioso nel suo rientro per aiutare ancora la sua Juve.