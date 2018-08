Juventus, la rabbia positiva di Dybala dopo l'esclusione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tuttosport fa il punto su Paulo Dybala. Che è andata in panchina ma senza drammi, perché per la Juventus è un anno di grande abbondanza. Certo, c'è stata sorpresa per la scelta di Massimiliano Allegri, che ha pure cambiato sistema di gioco. Ora Dybala cova rabbia positiva per l'esclusione e vuole dimostrare al tecnico di meritare un posto da irremovibile titolare in bianconero.