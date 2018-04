Juventus, la richiesta di Allegri: un anno senza vittorie per ripartire

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Corriere di Torino, nell'ultimo confronto tra Massimiliano Allegri e Andrea Agnelli, il tecnico ha mandato questo tipo di messaggio al club bianconero: "Io posso restare, ma per il bene della Juve dobbiamo azzerare e ripartire - poi sulle strategie per la prossima stagione - Ripartire davvero significa mettere in conto la possibilità di un anno senza vittorie". L'allenatore vuole ripartire da una squadra più giovane ma di talento per costruire un ciclo che porti alla vittoria della Champions. Nel cuore del presidente il discorso ha fatto breccia, meno in quello di Marotta, che sa di rischiare il posto in caso di un anno senza vittorie.