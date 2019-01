© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Questa mattina, Il Tempo ha pubblicato un biglietto che Fabio Paratici avrebbe lasciato in un ristorante di Milano. Sky Sport poco fa ha confermato che il foglietto trovato nel locale milanese era davvero del ds bianconero, ma i nomi che erano stati scritti sul pezzo di carta non sono obiettivi di mercato della Juve. Infatti, Paratici in quella occasione si è solamente appuntato dei nomi nel corso di una semplice chiacchierata, una chiacchierata che tra l'altro ha fatto mentre si stava definendo la trattativa che ha portato Sturaro al Genoa. Perciò i nomi di Chiesa, Zaniolo e Tonali non sarebbero degli obiettivi di mercato della Juve.