Juventus, la riserva aurea in panchina da quasi 300 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

282 milioni di gol e qualità. Una cifra indicativa, s'intende, ma questo è il valore stimato dalla Gazzetta dello Sport per la panchina della Juventus. Contro il Chievo Verona la rimonta è stata firmata da Mandzukic e Bernardeschi. Perin, Pinsoglio, Barzagli, Rugani, Benatia, Matuidi, Emre Can, Bentancur, Mandzukic. Questa la riserva aurea su cui Massimiliano Allegri poteva contare per la gara dell'altro ieri al Bentegodi contro il Chievo Verona.