Juventus, la risoluzione di Higuain è a un passo: il futuro è da Beckham nell'Inter Miami

Nicolas Higuain, fratello e agente di Gonzalo, in giornata arriverà a Torino per discutere la risoluzione del contratto dell'attaccante con pagamento di una parte dello stipendio della stagione 2020-2021. L'argentino ha già trovato un accordo per vestire la maglia dell'Inter Miami, dove è già stato ufficializzato l'arrivo di un altro ex bianconero come Matuidi. Entro la settimana dunque, arriverà l'addio alla Juventus, poi il viaggio verso la Florida e l'inizio di una nuova avventura in MLS. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.