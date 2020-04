Juventus, la rivincita di Pinsoglio: la colonna dello spogliatoio e miglior amico di CR7

A sorpresa, il miglior amico di Cristiano Ronaldo all'interno dello spogliatoio della Juventus è uno di quei giocatori che in campo non si vedono mai, ovvero il terzo portiere Carlo Pinsoglio. E' stato l'unico giocatore a essere invitato al compleanno del portoghese che è rimasto colpito dalla sua solarità e da tanta allegria. In piena emergenza Coronavirus, ha mandato i suoi personali auguri all'amico direttamente da Madeira per il suo 30° compleanno, magari con la promessa di festeggiare di nuovo insieme quando, presumibilmente nel prossimo weekend, farà ritorno in Italia. Una storia di rivincita per un portiere che è stato in giro per tanti anni subendo anche una vigliacca aggressione a Livorno dopo un errore commesso in partita. Adesso è un punto fermo dello spogliatoio nonché amico di uno dei giocatori più importanti al mondo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.