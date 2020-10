Juventus, la rivoluzione coinvolge anche le scrivanie: possibile ritorno di Ribalta

Secondo quanto afferma questa mattina Il Messaggero, nella rivoluzione Juventus, non comprenderà solo la panchina con l'arrivo di Andrea Pirlo ma anche le scrivanie. Si dibatte da tempo sul ruolo di Paratici che pare molto vicino a dire addio fin da prima del ko Champions contro il Lione. Al suo posto dovrebbe essere promosso Cherubini, ma potrebbe anche far ritorno alla base una vecchia conoscenza come Javier Ribalta, ex responsabile scouting bianconero e attualmente direttore sportivo dello Zenit San Pietroburgo.