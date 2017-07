Juventus, la Roma chiede 40 milioni di euro per la cessione di Manolas

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' Kostas Manolas il calciatore preferito dalla Juventus per sostituire Leonardo Bonucci, centrale di difesa passato al Milan la scorsa settimana. Secondo la Gazzetta dello Sport, il ds della Roma Monchi ha fissato molto in alto l'asticella per la cessione del calciatore ellenico: chiesti a Marotta 40 milioni di euro.