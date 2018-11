Juventus, la Roma sfida i bianconeri nella corsa a Keylor Navas

Fonte: Tuttojuve.com

La Juventus non sarebbe l'unica squadra di Serie A ad essere sulle tracce di Keylor Navas, portiere classe 1986 del Real Madrid e della nazionale della Costa Rica: stando ad indiscrezioni provenienti dalla Spagna, e riportate da Don Balon, il giocatore, che mal sopporterebbe il "dualismo" con Courtois, piacerebbe anche alla Roma, che, proprio come i bianconeri, starebbero pensando ad una proposta concreta da far recapitare ai "Blancos".