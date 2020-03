Juventus, la settima vita di CR7: l'ultima sfida per ripartire al top

"La settima vita di Cristiano Ronaldo" titola questa mattina La Gazzetta dello Sport, facendo riferimento alla sfida che il portoghese dovrà affrontare per riprendere dopo uno stop inatteso e arrivato quando aveva raggiunto il top della forma stagionale. Adesso sta lavorando nella sua Madeira, blindatissimo all'interno della sua casa principesca, per non perdere lo smalto raggiunto in questi mesi e per tornare come sempre al massimo sfidando gli anni e superando ancora una volta ogni limite atletico e sportivo.

Sfide passate - La settima vita perché in passato tante volte si è trovato a fare i conti con stop più o meno forzati e con momenti delicati da superare con caparbietà e carattere. Dall'inizio della carriera e le difficoltà allo Sporting, passando per l'eredità pesantissima della maglia numero 7 del Manchester United. Dalla morte del padre alcolizzato, alla Champions sfumata e alle "sconfitte" contro Messi. Poi il Real, le quattro Champions e i quattro Palloni d'Oro e infine la voglia di ripartire dalla ripida salita juventina. Adesso non vuole mollare per chiudere da leggenda e la Juventus lo aspetta, a braccia aperte.