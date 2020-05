Juventus, la strada per Chiesa passa dalle contropartite: la strategia bianconera

La Juventus non molla Federico Chiesa e nel corso del prossimo mercato cercherà la strada giusta per convincere la Fiorentina a lasciarlo partire. L'idea è quella di provare a mettere sul piatto delle contropartite interessanti, che abbassino le pretese viola, ora più che mai fuori mercato. I nomi sono sempre quelli di Mandragora e di Romero, anche se insieme a loro si potrebbe parlare anche di Luca Pellegrini e di Rugani. Molto dipenderà anche dalla volontà del ragazzo di salutare Commisso e la città che lo ha lanciato nel grande calcio. Emissari juventini sono a lavoro per rinverdire gli ottimi rapporti con la famiglia del giocatore, basterà per convincerlo a dire addio a Firenze? Vedremo, intanto la Juve si è messa in moto per piazzarsi nel migliore dei modi quando le danze avranno inizio. A riportarlo è Tuttosport.