Juventus, la strategia di Paratici: Kean all'Ajax per sbloccare De Ligt

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Moise Kean ad Amsterdam, Matthijs de Ligt a Torino. Come riporta oggi il Corriere dello Sport, il giovane attaccante della Nazionale italiana potrebbe essere proprio la carta giusta per sbloccare l'acquisto del difensore olandese.

Due trattative - Due operazioni slegate dal punto di vista finanziario, ma collegate da quello strategico. La Juventus venderebbe infatti Kean all'Ajax riservandosi il diritto di riacquisto, mentre i lancieri così avrebbero una ragione in più per cedere alle avance bianconere e lasciar partire il loro capitano in temi brevi. Si tratta a oltranza, Paratici e la Juve hanno fretta di chiudere.