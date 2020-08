Juventus, la tassazione penalizza Dybala. È sul mercato, ipotesi scambio con un big

La tassazione potrebbe essere un problema per tenere Paulo Dybala alla Juventus, scrive Tuttosport. Questo perché concedere un ingaggio monstre all'argentino costerebbe molto di più che dare lo stesso a un calciatore che proviene da fuori Italia. Quindi non è da escludere un possibile trasferimento per la Joya, magari in uno scambio con Pogba oppure con Isco, Asensio o Gabriel Jesus.