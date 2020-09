Juventus, la telefonata di Pirlo che ha dato il via alla nuova avventura bianconera di Morata

vedi letture

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la nuova avventura alla Juventus di Alvaro Morata è iniziata ieri pomeriggio, ovvero quando Andrea Pirlo gli ha telefonato per caricarlo in vista del bis ma anche per spiegargli le varie soluzioni tattiche che vorrà mettere in campo dopo il suo arrivo. Gli amici raccontato che è molto motivato, oltre che felice di ritrovare un maestro come il suo nuovo allenatore con cui ha condiviso un anno in campo, oltre che Cristiano Ronaldo, che ha conosciuto al Real Madrid.