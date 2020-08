Juventus, Lacazette e Jimenez candidature forti per l'attacco ma Pirlo spinge per Dzeko

vedi letture

Sono giorni importanti in casa Juventus, con la squadra mercato bianconera a lavoro per allestire una rosa competitiva in vista della prossima stagione. In Premier League rimangono forti le candidature di Alexandre Lacazette e Raul Jimenez mentre in Italia non tramonta la candidatura di Arkadiusz Milik.

Discorso diverso per Edin Dzeko: il bosniaco sembrava defilato, ma nelle ultime ore lo scenario è cambio. Andrea Pirlo, analizzando le caratteristiche delle punte centrali sotto osservazioni, ritiene le sue ideali per i movimenti offensivi che ha in mente. Lo riporta La Stampa.