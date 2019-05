Aspettando i nuovi regolamenti per le seconde squadre, i dirigenti Fusco e Chiellini continuano a lavorare sul mercato per creare una Juventus Under 23 più forte e ricca di prospetti, anche internazionali stando alle ultime di Tuttosport. Alla Continassa si stringe per Enzo Barrenechea, 2001 argentino del Newell’s Old Boys, e si continua a vigilare su Ryan Gravenberch(qui il nostro approfondimento sul giocatore già entrato nella storia dei lancieri), 2002 dell’Ajax assistito da Mino Raiola. Movimento anche in uscita: Matheus Pereira, recentemente lanciato anche da Allegri in prima squadra, potrebbe tornare in prestito a Empoli.