Juventus-Lazio 2-0, Mandzukic firma il raddoppio allo Stadium

Szczesny 6 - Ordinaria amministrazione, nessun intervento da super lavoro. Cancelo 6,5 - Primo tempo così così, nel secondo brucia la fascia praticamente ogni azione. L'assist del due a zero è moralmente suo. Bonucci 6,5 - Non sbaglia praticamente nulla contro Immobile, che conosce...

Venezia, Vecchi: "Spezia rinforzato, nostri attaccanti non sono al top"

Barcellona, Mundo Deportivo: "Rakitic non si tocca"

Salernitana, Il Mattino: "A testa alta per i diecimila"

Padova, oltre quattromila gli abbonamenti sottoscritti per la B

Carpi, i convocati per Foggia: out Mbaye, Poli e Serraiocco

Padova, i convocati di mister Bisoli per l'esordio in campionato

Crotone, i convocati di Stroppa per il Cittadella: out Barberis

Serie B, vince il Venezia sullo Spezia. Pari per Pescara e Palermo

Palermo, Savi: "Non sono soddisfatto della mia prova, dovevo segnare"

Mario Mandzukic firma il raddoppio allo Stadium. Sugli sviluppi di un cross rasoterra di Cancelo dalla destra, l'attaccante croato è lesto a ribadire in rete una respinta corta di Strakosha che Cristiano Ronaldo non era riuscito a insaccare. Juve-Lazio 2-0, dunque, quando siamo ormai arrivati al 75'.

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

