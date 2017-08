Juventus-Lazio, adesso lo scontro si sposta sul futuro di Keita

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la vittoria in Supercoppa Italiana, la Lazio si ritroverà a sfidarsi con la Juventus anche sul tavolo delle trattative di mercato. Ovviamente stiamo parlando di quella relativa a Keita Balde, ieri assente per scelta di Inzaghi e proprio perché potrebbe a breve vestire la maglia bianconera. Lotito non cede, per questo servirà la mediazione di Tare e Paratici per portare alla fumata bianca. Al momento l'offerta della Vecchia Signora è ferma a 18 milioni più 4 di bonus, pochi secondo il patron biancoceleste che però è sul punto di cedere anche per non ritrovarsi con un giocatore sconteto e inutile da pagare fino al termine del campionato. Intanto lo scontro fuori dal campo con lo stesso senegalese si fa sempre più aspro. La sensazione è che lo stesso attaccante, in caso di mancato trasferimento potrebbe spingersi addirittura fino a denunciare il club. A riportarlo è l'edizione romana del Corriere della Sera.