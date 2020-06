Juventus-Lazio, ora la priorità è evitare infortuni: lo scudetto si gioca con la prudenza

Va bene la rabbia agonistica. Vanno bene le motivazioni. Ma adesso Juventus e Lazio si giocano la sfida scudetto a distanza dando la priorità alla salvaguardia dei giocatori, preservandoli dal rischio infortuni. Una vera e propria sfida della prudenza, con gli allenatori che puntano prima di tutto a non perdere pezzi importanti della rosa. Per Sarri c'è il bonus estate, ovvero la possibilità di lavorare sul campo che l'anno scorso non aveva avuto a causa della tournèe in Cina. Inzaghi ha puntato su un richiamo atletico normale, senza esagerazioni, prediligendo il gioco e le partitelle utili per motivare ulteriormente il gruppo in vista di un finale incandescente. Quel che è certo è che i conti con gli stop atletici dovranno farli tutti, chi avrà meno infortunati, probabilmente potrà spuntarla sugli avversari. Anche la corsa scudetto dunque passerà dall'infermeria. A riportarlo è il Corriere dello Sport.