La Juventus ha intenzione di rinforzare le fasce. Al di là dell'emergenza attuale, dovuta agli infortuni, l'idea è quella di puntare forte su un terzino destro. In cima alla lista - spiega Tuttosport - c'è Thomas Meunier, difensore del PSG. In alternativa ci sono Achraf Hakimi, di proprietà del Real Madrid ma in prestito al Borussia Dortmund, e Youcef Atal, algerino del Nizza. Terza via Dumfries, del PSV Eindhoven.