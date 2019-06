Juventus, le cifre per De Ligt: 70 mln all'Ajax, 11 milioni a Raiola

© foto di Imago/Image Sport

La prossima settimana potrebbe essere decisiva per diverse operazioni di mercato che la Juventus sta portando a termine. Secondo le indiscrezioni de La Stampa Il difensore olandese è rientrato dalle vacanze alle Bahamas e aspetta il via libera dell'Ajax, che punta ad incassare 70 milioni dalla cessione del suo talentuoso centrale 19enne. A lavorare a questa operazione ci sono Mino Raiola, che guadagnerà 11 milioni per l'intermediazione, e il vice presidente della Juventus Pavel Nedved.