Juventus, le eurorivali: Dinamo Kiev prima e imbattuta. Barça, ko a Getafe e processi

Dinamo Kiev vincente nell'ultimo turno di campionato ucraino sul campo del Rukh Lviv: 2-0 grazie alle reti di De Pena e Rodrigues. La squadra di Mircea Lucescu si presenta alla sfida contro la Juventus in ottimo stato di forma, al primo posto in classifica in patria e senza sconfitte (quattro vittorie e due pareggi in sei partite).

Di tutt'altro umore il Barcellona, atteso all'esordio in Champions League dopo un inatteso ko sul campo del Getafe per 1-0. La squadra di Ronald Koeman è già attardata in classifica, sebbene abbia due partite da recuperare (il bilancio fin qui è di due vittorie, un pri e una sconfitta). In Catalogna è già tempo di processi, l'ex Juventus Miralem Pjanic continua ad essere ignorato.

Vince il Ferencvaros sul campo del Kisvarda. Partita decisa negli ultimi 25 minuti con le reti di Isael e Karasyuk. In classifica i magiari sono al primo posto con 13 punti (quattro vittorie, un pareggio, zero sconfitte) e con ancora due partite da recuperare.