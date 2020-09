Juventus, le tempistiche di Suarez promuovono Dzeko: Giroud alternativa low cost

vedi letture

La Juventus per il momento rinuncia a Luis Suarez per paura che i tempi tecnici per l'ottenimento della cittadinanza siano troppo lunghi. La possibilità che non possa essere inserito in lista Champions o addirittura che non rientri nei tempi per firmare il contratto, hanno spinto Paratici a tornare su Edin Dzeko con il quale c'è un accordo di massima da diversi giorni. Al momento però, è Arkadiusz Milik a bloccare tutto, visto che non ha ancora detto sì alla Roma che a sua volta non lascerà partire il bosniaco fino alla certezza di avere in pugno il sostituto. Se salta anche l'acquisto del capitano giallorosso, ecco la rotta low cost verso Londra, con Olivier Giroud potenziale "ultima scelta" per regalare a Pirlo una punta di livello. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.