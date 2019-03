Juventus, le ultime di formazione dopo la conferenza stampa di Allegri

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non ci sarà Cristiano Ronaldo. E' questa la notizia più importante arrivata dalla conferenza stampa di Massimiliano Allegri, che alla vigilia della sfida contro il Genoa ha dato anche altre indicazioni di formazione. "Tra i pali - ha detto - ci sarà Perin. In difesa dovrebbe riposare Chiellini, così come Matuidi a centrocampo". In attacco ballottaggio Mandzukic-Kean per una maglia da titolare.

Questa la probabile formazione: Perin; Cancelo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Bentancur; Dybala, Mandzukic (Kean), Bernardeschi.