Juventus, le ultime in vista della Roma: Emre Can e Dybala dal 1'

Fonte: Dal nostro inviato, Giovanni Albanese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Abbiamo recuperato qualche giocatore: Alex Sandro, Bentancur, Dybala, Emre Can...". Buone notizie dall'infermeria della Juventus, come confermano le parole in conferenza stampa di mister Massimiliano Allegri alla vigilia della gara di campionato contro la Roma. Proprio due dei giocatori appena rientrati dovrebbero così partire dal 1' all'Olimpico. Questa la probabile formazione dei bianconeri secondo le ultime indiscrezioni raccolte da TMW:

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Ronaldo, Dybala. All.: Allegri.