Juventus, Lemar e Bernardeschi le alternative a Douglas Costa

Douglas Costa è il primo obiettivo per rafforzare il reparto offensivo della Juventus. Come si legge su Tuttospor, il Bayern valuta il brasiliano 50 milioni. La Juventus ne offre 40, la speranza è di chiudere a metà strada. L'esterno dei bavaresi però non è il solo obiettivo della Juventus, con Marotta che sonda altre piste. La prima porta a Thomas Lemar del Monaco, valutato 35 milioni dal club campione di Francia. L'altro nome caldissimo è quello di Federico Bernardeschi della Fiorentina. L'amicizia con Buffon e la prospettiva della Champions tentano il ragazzo, che ancora non ha dato una risposta alla proposta di rinnovo della Fiorentina.