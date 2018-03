Juventus, Lichtsteiner eroe in scadenza: a giugno andrà via

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' stato preziosissimo per la rimonta di Wembley contro il Tottenham, ma Stephan Lichtsteiner (34) lascerà a ogni modo la Juventus durante la prossima estate. Tuttosport ricorda che l'affare, durante l'estate 2017, con l'Inter sembrava fatto e la Vecchia Signora era disposta a lasciarlo partire gratis col Marsiglia sempre vigile. Adesso, nonostante l'inserimento nella lista Uefa per la seconda metà di stagione e una prestazione importante a Londra, la situazione non è cambiata. L'ex Lazio e la Juve andranno avanti insieme fino al 30 giugno, poi si consumerà l'addio vista la scadenza contrattuale.