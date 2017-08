Juventus, Lichtsteiner: "Genoa molto aggressivo, soprattutto in casa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Genoa-Juventus, il terzino svizzero Stephan Lichtsteiner ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di JTV: "Come sempre, una gara molto difficile. Il Genoa è una squadra che gioca in una maniera diversa, soprattutto in casa. Una squadra molto aggressiva, quindi bisogna essere pronti dal primo minuto".