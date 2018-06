Juventus, Lichtsteiner: "Niente di chiuso con l'Arsenal, rumors normali"

Stephan Lichtsteiner questa estate lascerà la Juventus. Il suo contratto infatti scadrà il prossimo 30 giugno e il difensore svizzero sta cercando una nuova squadra. Negli ultimi giorni si è parlato molto di Arsenal ma Lichtsteiner ai microfoni di Blick ha detto che nulla è ancora concluso: "Nulla è ancora completato. Non posso dire nulla sui negoziati. Finché non si conclude nulla, questo è ciò che è sempre interessante nel calcio, penso che lo sappiamo tutti, quindi non c'è nulla di nuovo da dire. Non sto leggendo i giornali, qui le chiacchiere non mi raggiungono e va bene così. Conosco l'Italia molto bene e so cosa viene detto, scritto e quante speculazioni vengono fatte sul mercato, ci sono abituato".