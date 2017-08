Juventus, Lichtsteiner: "Qui c'è sempre concorrenza. Nessuna rivincita"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stephan Lichtsteiner, difensore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Premium Sport nel pre-partita della sfida contro il Genoa: "Penso che siamo pronti, poi vediamo in campo. Qui è difficile giocare ogni anno: serve essere pronti dal primo minuto. Alla Juve c'è sempre concorrenza: lotti per quattro titoli, è importante avere una squadra lunga con tanta qualità. Non sento il mio posto da titolare come una rivincita".