Juventus, Lichtsteiner verso il no alla Turchia: troppo forte il legame col club

Non c'è voglia di lasciare in Stephan Lichtsteiner, terzino svizzero che per il secondo anno di fila è stato escluso dalla lista UEFA della Juventus: l'ex laziale ha infatti, stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, declinato l'offerta del Besiktas, formazione turca che nelle ultime ore ha provato a tentarlo. Dopo 228 gettoni in bianconero, l'esterno destro ha infatti un legame davvero forte con Vinovo e con tutto il mondo bianconero, a dispetto delle scelte "europee" del tecnico Allegri.