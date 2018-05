Juventus, Lichtsteiner verso l'Arsenal: le ultime sull'affare

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Arsenal si muove per Stephan Lichtsteiner. L'ormai ex difensore della Juventus, in scadenza di contratto, è finito nel mirino della squadra allenata da Unai Emery. Il giocatore è attratto dalla destinazione inglese, e anche il club si è mostrato molto interessato alla possibilità di avere un terzino d'esperienza per iniziare il nuovo corso. La trattativa è in corso, ma manca ancora l'accordo definitivo. Nel frattempo Lichtsteiner è stato pre-convocato dalla Nazionale svizzera per i Mondiali e le prossime due settimane saranno decisive per capire il suo futuro. L'intenzione è quella di trovare una soluzione definitiva proprio prima dell'inizio del Mondiale. Lo riporta Gianlucadimarzio.com.