Juventus, Lichtsteiner vuole restare: pronto a partire a zero nel 2018

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Stephan Lichtsteiner giura amore alla Juventus. Lo svizzero ha infatti l'intenzione di non lasciare il club bianconero durante l'estate, per dare l'assalto al settimo Scudetto consecutivo in quella che sarebbe la sua ultima stagione a Torino, visto che il suo contratto scadrà nel 2018 e il giocatore sarebbe disposto ad andarsene a parametro zero. A riportarlo è Tuttosport.