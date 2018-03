Juventus, like sospetto di Marchisio sotto un video del New York City

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In casa Juventus continuano a tener banco le voci relative al futuro di Claudio Marchisio, accostato con insistenza a vari club statunitensi. A ridare corpo all'ipotesi di un trasferimento del centrocampista nella Major League Soccer, stavolta è un cuoricino. Sì, il like, o il "mi piace", messo dallo juventino in un post del New York City FC che conteneva un video con alcune delle migliori azioni da gol del club americano. E in tempo di mercato, si sa, questo è sufficiente per scatenare mille elucubrazioni.